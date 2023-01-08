Uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu

Havalimanında bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki cansız beden bulunduğu açıklandı.

Havayolu yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasında olduğu değerlendirilen cansız bedenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı belirtildi.

GÖÇMENLİK ŞÜPHESİ OLABİLİR

Her ne kadar çok riskli olsa da uçuş takımlarına tutunarak ülke değiştiren insanlar mevcut. Ölen iki kişinin ülkeden kaçmak için bu yönteme başvurmuş olabileceği şüphesi değerlendiriliyor.