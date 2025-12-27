Paris Metrosunda 3 Kadına Bıçaklı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransız basınında yer alan haberlere göre, dün Paris metrosunun 3 numaralı hattında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı. Bagnolet ve Levallois-Perret bölgelerini birbirine bağlayan hatta seyahat eden saldırganın, farklı istasyonlarda 3 kadına bıçakla saldırdığı bildirildi.

EVİNDE YAKALANDI

Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedilirken, bıçaklanan kadınlardan birinin hamile olduğu belirtildi.

Mali kökenli olduğu belirtilen 25 yaşındaki saldırganın ise evinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: DHA