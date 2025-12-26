Putin'den Çarpıcı Açıklama! Savaşlarda 'Yapay Zeka' Dönemi

Rusya lideri Putin, askeri savunma alanında yapay zekanın entegre edilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Putin, savaş teknolojilerini işaret ederek "İleride yapılacak çok iş var" dedi.

Son Güncelleme:
Putin'den Çarpıcı Açıklama! Savaşlarda 'Yapay Zeka' Dönemi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle 2027-2036 döneminde Rusya’nın askeri savunma sektörünün gelişimi ve silahlanmasına yönelik devlet programının ele alındığı bir toplantı yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda, askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin, Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu miktarda askeri malzemeyi ürettiğini söyledi.

Putin, son yıllarda silah üretiminde kayda değer artışlar yaşandığını belirterek, "Bu yıl, 2022’ye kıyasla (Ukrayna’da) özel askeri operasyonda kullanılan askeri malzeme üretimi kat kat arttı. Zırhlı araç üretimi 2,2, hafif zırhlı araç üretimi (piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcılar) 3,7, askeri uçak üretimi 4,6, otomotiv ekipman üretimi 5,7, topçu üretimi 9,6, iletişim ve elektronik ekipman üretimi 12,5, kişisel koruyucu ekipman üretimi 17,9, mühimmat üretimi ise 22 kat arttı" dedi.

Putin'den Çarpıcı Açıklama! Savaşlarda 'Yapay Zeka' Dönemi - Resim : 1

'YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Bu yöndeki çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Putin, "Test ve poligon merkezleri ile modern malzemelerin geliştirilmesine ve yapay zekanın entegre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmeli. Bu alanda bazı ciddi sonuçlar elde ettik ancak ileride yapılacak çok iş var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nden 'Rusya' KararıAvrupa Birliği'nden 'Rusya' KararıDünya
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Suriye'de Camiye Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Suriye'de Camiye Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Zelenskiy, Trump ile Görüşecek: 'Yeni Yıla Kadar Birçok Şey...' Trump ile Görüşecek, 'Yeni Yıla Kadar Birçok Şey...'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
Forbes'un En Zengin Türkler Listesinde 34. Sırada... Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu