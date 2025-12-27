ABD Destekli Operasyon! IŞİD Bağlantılı İki Kamp Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya hükümeti, Sokoto eyaletindeki Bauni ormanında IŞİD’le bağlantılı yabancı savaşçıların kullandığı iki kampın ABD destekli hava operasyonlarıyla hedef alındığını açıkladı. Operasyonun Cumhurbaşkanı Bola Tinubu’nun onayıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

OPERASYON CUMHURBAŞKANI ONAYIYLA YAPILDI

Nijerya Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü düzenlenen hava saldırılarının, Gine Körfezi’ndeki deniz platformlarından kalkan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonun, kapsamlı keşif ve istihbarat çalışmaları sonucunda planlandığı aktarıldı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD eski Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD güçlerinin Nijerya hükümetinin talebi üzerine ülkenin kuzeybatısında IŞİD mensuplarını hedef aldığını belirtti. Trump, söz konusu grubun bölgede özellikle sivilleri hedef alan saldırılardan sorumlu tutulduğunu öne sürdü.

MQ-9 REAPER İHA’LARI KULLANILDI

Nijerya hükümetinin açıklamasına göre, operasyon kapsamında MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarından fırlatılan GPS güdümlü mühimmatla Sahel bölgesinden Nijerya’ya sızmaya çalıştığı belirtilen IŞİD unsurları hedef alındı.

SİVİL KAYIP BİLDİRİLMEDİ

Yetkililer, saldırılarda sivil can kaybının yaşanmadığını, ancak Sokoto ve Kwara eyaletlerindeki bazı yerleşim bölgelerine patlama enkazlarının düştüğünü bildirdi. Kampların, yabancı IŞİD mensupları ile yerel bağlantıları tarafından geniş çaplı eylemler planlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

ORTAK GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Operasyon, Abuja ile Washington yönetimleri arasında nadir görülen ortak bir askeri adım olarak yorumlandı. Sahel’den güneye yayılan güvenlik tehditleri karşısında iki ülke arasındaki iş birliğinin arttığına dikkat çekildi.

HALKA SAKİN OLUN ÇAĞRISI

Sokoto Eyalet Yönetimi operasyonu doğrulayarak halkı sakin olmaya davet etti. Yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetlerin kamu düzeninin sağlanması ve can-mal güvenliğinin korunmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Nijerya, on yılı aşkın süredir silahlı gruplarla mücadele ederken, IŞİD bağlantılı yabancı savaşçıların varlığı, tehdidin boyutunun genişlediğine işaret ediyor. Hükümet, sınır aşan radikal yapılanmalarla mücadelenin süreceğini belirtiyor.

