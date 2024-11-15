Papua Yeni Gine'de Deprem, 6.6 Büyüklüğünde

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Papua Yeni Gine'de Deprem, 6.6 Büyüklüğünde

Okyanusya ülkelerinden Papua Yeni Gine'de 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte yaşanna depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan bölgede yer alıyor.

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Kaynak: AA

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