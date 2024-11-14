Yeni Zelanda Parlamentosunda İlginç Anlar: Vekillerden Tartışmalı Yasa Tasarısına Haka Danslı Protesto

Yeni Zelanda parlamentosunda 184 yıl önce İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısı protesto edildi. Yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, partisinin yasa tasarısını destekleyip desteklemediği sorulduğunda Haka dansına başladı.

Tasarıya karşı çıkan milletvekilleri Haka dansı yaparak oylamayı engellerken, parlamento oturumu askıya alındı. ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour, tasarıya karşı çıkanların korku ve bölünmeyi 'körüklemek' istediklerini söyledi.

YASA NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Tartışmalı yasa, Yeni Zelanda'nın 5,23 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan yerli Maori halkının haklarını zedeleyici olarak birçok Maori ve destekçisi tarafından eleştiriliyor.

Koalisyon hükümetinin sunduğu "Antlaşma İlkeleri Yasası", İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle Maorilerin tepkisini çekiyor.

Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA