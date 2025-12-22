Papua Yeni Gine 6.5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Can kaybı ya da yaralı yok.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
Kaynak: AA
