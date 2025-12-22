Papua Yeni Gine 6.5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı

Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Can kaybı ya da yaralı yok.

Son Güncelleme:
Papua Yeni Gine 6.5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor Gezegenler Arası Zaman Sırrı Çözüldü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fransa'da Bu Kez de Elysee Sarayı Soyuldu! 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta Bulundu 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor