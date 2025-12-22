Papua Yeni Gine 6.5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Goroka'nın 42 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Kaynak: AA