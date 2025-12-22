Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla’nın yaptığı araştırmaya göre, Mars’taki saatler Dünya’daki saatlerden günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor.

İki bilim insanı, Mars için son derece hassas bir zaman tutma sistemi geliştirdi. Bu çalışmanın, daha önce Ay için oluşturulan ve Ay’daki zamanın Dünya’ya kıyasla günde 56 mikrosaniye daha hızlı aktığını gösteren standartların devamı olduğu belirtildi.

MARS'TA ZAMAN HESAPLAMAK DAHA KARMAŞIK

Araştırmacılar, Mars’ta zaman hesaplamanın Ay’a kıyasla çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekti. Patla, Ay için Dünya–Güneş–Ay arasındaki üçlü yerçekimi etkileşiminin hesaba katıldığını, Mars söz konusu olduğunda ise Dünya’nın da dahil olduğu dört cisimli bir yerçekimi probleminin ortaya çıktığını ifade etti. Ayrıca gezegenler arası mesafe, yörünge farklılıkları ve değişken zaman farklarının da hesaplamaları zorlaştırdığı vurgulandı.

Bilim insanları, bu çalışmanın gezegenler arası görevlerde bağımsız ve otomatik zaman senkronizasyonu sağlanması açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: DHA