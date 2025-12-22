Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor

ABD’de yürütülen bir çalışma, Mars’taki zaman ölçümünün Dünya’ya göre küçük ama anlamlı bir fark gösterdiğini aktardı. Yapılan araştırmaya göre, Mars’taki saatler Dünya’daki saatlerden günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor.

Son Güncelleme:
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden (NIST) fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla’nın yaptığı araştırmaya göre, Mars’taki saatler Dünya’daki saatlerden günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor.

İki bilim insanı, Mars için son derece hassas bir zaman tutma sistemi geliştirdi. Bu çalışmanın, daha önce Ay için oluşturulan ve Ay’daki zamanın Dünya’ya kıyasla günde 56 mikrosaniye daha hızlı aktığını gösteren standartların devamı olduğu belirtildi.

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor - Resim : 1

MARS'TA ZAMAN HESAPLAMAK DAHA KARMAŞIK

Araştırmacılar, Mars’ta zaman hesaplamanın Ay’a kıyasla çok daha karmaşık olduğuna dikkat çekti. Patla, Ay için Dünya–Güneş–Ay arasındaki üçlü yerçekimi etkileşiminin hesaba katıldığını, Mars söz konusu olduğunda ise Dünya’nın da dahil olduğu dört cisimli bir yerçekimi probleminin ortaya çıktığını ifade etti. Ayrıca gezegenler arası mesafe, yörünge farklılıkları ve değişken zaman farklarının da hesaplamaları zorlaştırdığı vurgulandı.

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı Akıyor - Resim : 2

Bilim insanları, bu çalışmanın gezegenler arası görevlerde bağımsız ve otomatik zaman senkronizasyonu sağlanması açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mars Dünya
Son Güncelleme:
Moskova'da Bombalı Suikast! Putin'in Kilit Komutanı Öldürüldü Putin'in Kilit Komutanı Öldürüldü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tel Aviv’de Netanyahu’ya Tepki, Halk Sokağa Döküldü: ‘Bu Hükümet İsrail Tarihinin En Kötüsü’ Tel Aviv’de Netanyahu’ya Tepki, Halk Sokağa Döküldü: ‘Bu Hükümet İsrail Tarihinin En Kötüsü’
ÇOK OKUNANLAR
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti