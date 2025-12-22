Fransa'da Bu Kez de Elysee Sarayı Soyuldu! 40 Bin Euro Değerinde, Hepsi İnternette Satışta Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Paris Savcılığı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce euro değerinde gümüş sofra eşyası ve servis takımı çalmak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık, olayla ilgili üç kişinin önümüzdeki yıl yargılanacağını açıkladı.

15 İLE 40 BİN EURO DEĞERİNDE

Elysee Sarayı'nın baş kahyasının, saray envanterindeki eksikliği fark ederek durumu yetkililere ilettiği kaydedildi. Çalınan eşyaların tahmini değerinin 15 bin ile 40 bin euro arasında olduğu belirtildi.

İNTERNETTEKİ AÇIK ARTIRMA SİTELERİNDE SATIŞA KONULMUŞ

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sevres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde tespit etti. Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi. Soruşturma derinleştirildiğinde, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde ‘Fransız Hava Kuvvetleri’ ibaresi bulunan tabaklar ile ‘Sevres İmalathanesi’ damgalı kül tablaları bulundu. Gümüş görevlisinin kişisel dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.

'ULUSAL MİRAS' SUÇLAMASIYLA YARGILANACAKLAR

Gözaltına alınan üç zanlının, ‘ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak’ ve ‘nitelikli hırsızlık malı kabul etmek’ suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıktığı aktarıldı. Bir sonraki duruşmanın, 26 Şubat tarihine ertelendiği, sanıkların birbirleriyle iletişim kurmalarının ve mesleki faaliyetlerinin yasaklandığı ifade edildi.

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı. Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı. Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA