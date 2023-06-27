Papa'dan Türk sanatçıya davet

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, aralarında yönetmen Ferzan Özpetek’in bulunduğu, sanat dünyasının 200 önemli ismini kabul etti. Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50’nci yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi ünlü isimler vardı.

“BAKAN VE HAYAL EDEN GÖZLERSİNİZ”

Papa Francesco yaptığı konuşmada, “Bakan ve hayal eden gözlersiniz” dediği ünlü konuklarına, “Sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir” diyerek, sanata ve sanatçıya verdiği değeri dile getirdi.

ÖZPETEK'E YOĞUN İLGİ

İtalya Kültür ve Eğitim Bakanı Kardinal Jose Tolentinode Mendonça’nın kilisenin sanat ve sanatçıların dostu olduğunu vurgulamak istedikleri için düzenlediklerini belirttiği etkinlikte Ferzan Özpetek’e ilgi yoğundu.

“İKİ KÜLTÜRÜ BİRLEŞTİREN YÖNETMEN"

Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını, “iki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, çok önemli bir iş yapıyor. İnsanlara iyi geliyor” yorumunu yaptı.