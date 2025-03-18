Papa’dan Tedavi Gördüğü Hastanede ‘Silahsızlanma’ Çağrısı

Papa Franciscus, tedavi gördüğü hastaneden gönderdiği mektupla ‘dünyanın silahsızlandırılması’ çağrısı yaptı.

Papa’dan Tedavi Gördüğü Hastanede ‘Silahsızlanma’ Çağrısı

Geçtiğimiz ay geçirdiği şiddetli bronşit sebebiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir İtalyan gazetesine mektup yolladı. Papa, 14 Mart tarihli mektubunda, hastanede olduğu bu dönemde savaşların kendisine daha da anlamsız geldiğini belirtti.

Papa, iletişim araçlarının dünyada herkesi anlık birbirine bağladığını ve kelimelerin büyük önem taşıdığını kaydederek, “Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir. Kelimeler, insanları birleştirebilir veya bölebilir; hakikate hizmet edebilir ya da ondan faydalanabilir. Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki, zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım. Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var. Savaş, toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramaz, çatışmalara çözüm sunmaz. Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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