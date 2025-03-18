Putin ve Trump’ın Görüşeceği Saat Belli Oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Putin ve Trump’ın Görüşeceği Saat Belli Oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün saat 16.00-18.00 arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmede ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesi ele alınacak.

Peskov ayrıca İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarıyla ilgili endişelerini dile getirerek, bölgedeki durumu dikkatle takip ettiklerini ve barışçıl bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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