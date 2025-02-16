Papa Franciscus'un Geleneksel Pazar Duasına Hastalık Engeli

Vatikan, bronşit nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Papa, iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugünkü geleneksel pazar duasını yapamayacak.

88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan’dan yapılan açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, doktorların Papa'ya tam istirahat önerdiği ve bu yüzden geleneksel duasını yönetemeyeceği ifade edildi.

Papa, rahatsızlığı nedeniyle kendisine iletilen destek mesajlarına teşekkür ederek, sağlığının bir an önce düzelmesi için dua istedi.

PAPA FRANCİSCUS KİMDİR?

Papa Franciscus, 13 Mart 2013 tarihinde Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak göreve başladı. Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğdu.

Papa Franciscus, papalık görevine başlamadan önce Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yapıyordu ve özellikle mütevazı yaşam tarzı, yoksullukla mücadele ve sosyal adalet konularındaki duyarlılığıyla tanınır.

"Franciscus" ismini, Aziz François’ın (Fransızca’da "Francisco") yoksulluk ve tevazuya dayalı yaşamına atıfta bulunarak seçmiştir.

Kaynak: DHA