Hindistan'da Tren İstasyonunda Facia, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Asian News International'ın (ANI) aktardığına göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine yapılması planlanan iki tren seferinin iptal edilmesi üzerine istasyonda büyük bir karmaşa yaşandı. Yolcular arasında panik oluşmasıyla birlikte izdiham meydana geldi.

10 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, hayatını kaybeden 16 kişi arasında iki çocuğun da bulunduğunu doğrularken, yaralanan 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken, yetkililer olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA