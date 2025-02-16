Avusturya'da Bıçaklı Saldırgan Dehşeti
Avusturya'nın Villach şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, saldırıda 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Avusturya’nın Villach kentinde, sokaktan geçen insanlara bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın olayın hemen ardından gözaltına alındığı öğrenildi.
SALDIRGAN SURİYELİ
Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, yaptığı açıklamada saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu ifade etti.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını söyleyen Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini de belirtti.
Kaynak: DHA
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