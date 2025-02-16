Avusturya'da Bıçaklı Saldırgan Dehşeti

Avusturya’nın Villach kentinde, sokaktan geçen insanlara bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın olayın hemen ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

SALDIRGAN SURİYELİ

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, yaptığı açıklamada saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu ifade etti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını söyleyen Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini de belirtti.

Kaynak: DHA