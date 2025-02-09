Almanya'da Türk Kadına Saldırı, Bıçaklanarak Öldürüldü

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklanan Türk vatandaşı Gülay Oğuz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Almanya'da Türk Kadına Saldırı, Bıçaklanarak Öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Oğuz, pizza aldıktan sonra evine dönerken oturduğu apartmanın önünde saldırıya uğradı. Duisburg polisi, saldırının yerel saatle 19.45 sıralarında gerçekleştiğini ve çevredekilerin Oğuz'u hayatını kaybetmiş halde bulduğunu açıkladı. Polis, saldırganın henüz yakalanamadığını ve olaya ilişkin görgü tanıklarından yardım beklediklerini belirtti.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılıktan yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Oğuz'un kurtarılamadığı bildirildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve soruşturmanın ilerletilebilmesi için otopsi yapılacağı duyurulurken, şu ana kadar saldırgan ya da olayın arka planına dair herhangi bir ipucuna ulaşılamadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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