Hamas'tan Trump'ın Çıkışına Yanıt: 'Aynı Şeyi İsrail'den de Talep Edin'

ABD Başkanı Donald Trump’ın "tüm esirlerin bugün 12.00’ye kadar serbest bırakılmasına" yönelik açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail’e de iletmeleri gerektiği istenmektedir" dedi.

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Hamas'tan Trump'ın Çıkışına Yanıt: 'Aynı Şeyi İsrail'den de Talep Edin'

İsrail ile Hamas arasındaki krizin çözülmesinin ardından esir takasının 6'ıncısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Hamas 3, İsrail ise 369 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, esir takasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bugün serbest bırakılan 3 esire yönelik iyi muamele gösterildiğine değinen Ebu Hamza, "Düşman ise serbest bırakılmalarının son anlarına kadar Filistinlilere baskı ve işkence yapmaktan ve özgürlük sevinçlerini mahvetmekten zevk almaktadır. Dün El Kassam Tugayları'nın esir Alexander Trobanov'a gösterdiği açık özgürlük ve iyi muamele bunun en büyük kanıtıdır" dedi.

Hamas'tan Trump'ın Çıkışına Yanıt: 'Aynı Şeyi İsrail'den de Talep Edin' - Resim : 1

'FARK AÇIK VE BÜYÜKTÜR'

İsrail'in bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumlara zorla "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetler giydirdiğini söyleyen Ebu Hamza, "Serbest bırakıldıktan sonra sağlık durumlarının zorluğuna dair görüntüler, sadece zalim dünya tarafından göz ardı edilen gerçeği yansıtmaktadır: Siyonist düşmanın vahşeti ve cezaevlerindeki gardiyanlarının mahkumlara nasıl bir eziyet uyguladığının çirkinliği. Bizim düşman esirlerine gösterdiğimiz tutum ile düşmanın özgür halkımızın esirlerine nasıl davrandığı arasındaki fark açık ve büyüktür" açıklamalarında bulundu.

Hamas'tan Trump'ın Çıkışına Yanıt: 'Aynı Şeyi İsrail'den de Talep Edin' - Resim : 2

TRUMP'A CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump’ın "tüm esirlerin bugün 12.00’ye kadar serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarına da değinen Ebu Hamza, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail’e de iletmeleri ve işgalin cezaevlerinde halkımıza yapılan sistematik işkence, zulüm ve öldürme sahnelerini görmezden gelmemeleri gerektiği istenmektedir. Bu esirler, topraklarının, vatanlarının ve kutsal davalarının sahipleri olup, cezaevlerinde her türlü işkenceye tabi tutulmakta ve adeta toplu mezarlarda yaşamaktadırlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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