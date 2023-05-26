Papa ateşlendi, tüm programlarını iptal etti

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, bir gazetecinin resmi programda hiç bir özel görüşme gözükmemesi üzerine yönelttiği soru üzerine, “Ateşi olduğu için Papa Francis bu sabah kimseyi kabul etmedi.” yanıtını verdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ateşi çıktığı için cuma günü kimseyi kabul etmedi.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, kısa açıklama dışında 86 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Bruni, bir gazetecinin resmi programda hiç bir özel görüşme gözükmemesi nedeniyle yönelttiği soru üzerine “Ateşi olduğu için Papa Francis bu sabah kimseyi kabul etmedi” yanıtını verdi.

Papa Francis, bronşit teşhisiyle mart ayı sonunda 5 gün Roma’da bir hastanede tedavi altına alınmış daha sonra taburcu edilmişti.

Papa Francis son olarak nisan ayı sonunda Macaristan’a resmi bir ziyaret düzenlemişti.

Papa'nın Vatikan’da perşembe günü öğrencileri kabulünde de yorgun olduğu göze çarpmıştı.

10 yıl önce Papa olarak seçilen Francis'in, doğdu ülke Arjantin’de gençlik yıllarında geçirdiği bin hastalık yüzünden akciğerinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.