Polonya'da, 2 bin 500 kişi 250 kilogramlık bomba nedeniyle tahliye edildi

Polonya'nın Wroclaw şehrinde yaşayan 2 bin 500 kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba nedeniyle tahliye edildi.

Polonya'da, 2 bin 500 kişi 250 kilogramlık bomba nedeniyle tahliye edildi

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 250 kilogram ağırlığındaki bomba, inşaat çalışmaları sırasında ülkenin güneybatısındaki Wroclaw'da bulundu. Polonya silahlı kuvvetleri bombanın savaştan kalma bir Alman SC 250 olduğunu açıkladı.

Bomba imha uzmanları olay yerinde çalışırken, tahliye edilen şehir sakinleri otobüslerle güvenli bölgelere götürüldü. Ayrıca, bomba kaldırılana kadar, bölgenin demir yollarına yakın olması nedeniyle tren seferleri de durduruldu.

Wroclaw'dan yayın yapan haber siteleri, şehirde yaşamın normale dönmeye başladığını aktardı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Wroclaw, Almanya'nın Breslau isimli şehriydi. Şehir, Almanya'nın teslim olmasından önce ağır Sovyet bombardımanı altında kalmış, şiddetli çatışmalara ve geniş çaplı yıkıma sahne olmuştu.

Savaştan sonra sınırlar yeniden çizildiğinde şehir, Polonya'nın bir parçası oldu ve savaşı kaybeden Almanya buradaki topraklarından vazgeçti.

Kaynak: AA

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