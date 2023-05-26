İtalya'da sel felaketinde zarar gören kitaplar dondurularak kurtarılacak

İtalya'da 15 kişinin ölümüne yol açan sellerde zarar gören kitaplar ve sanat eserlerini kurtarmak için de çalışmalar yapılıyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, su altında kalan eski kitap ve el yazmaları, dondurma yöntemiyle kurtarılmaya çalışılıyor. Hasar alan kültürel mirasların restorasyonunu finanse etmek içinse müze giriş ücretleri artırılıyor.

EMILIA-ROMAGNA GÖLGESİNDE BUGÜN DE 'KIRMIZI ALARM' İLAN EDİLDİ

Kuzeydeki Emilia-Romagna bölgesindeki sellerde 23 bin kişi tahliye edildi, tarım alanlarının yüzde 42’sinin sel sularından etkilendiği belirlendi. Hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de ‘kırmızı alarm’ ilan edildi. Sel sonrası bölgedeki kütüphane, müze ve tarihi-kültürel anıtlarda da onarım çalışmaları yapılıyor. El yazmaları ve antika kitaplar, dondurma işlemiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

KİTAPLAR DONDURULMUŞ GIDA ŞİRKETLERİNİN DEPOLARINA KALDIRILIYOR

Forli kentindeki ruhban okulunun kütüphanesinde yer alan, 16'ncı yüzyıldan kalma bin 300’den fazla kitabın da aralarında yer aldığı kıymetli eserler, dondurulmuş gıda şirketlerinin depolarına kaldırılıyor. Kitaplar -25 derecede, normalde meyve-sebze depolanan donduruculara taşınıyor. Uzmanlar bu yöntemle su almış kitaplarda mantar gibi oluşumların önlenmesini ve kitapların emdikleri sudan arındırılmasını amaçlıyor.

Kıymetli kitapları kurtarma operasyonuna, bu alanda bir referans noktası olan Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi’nin kitap restorasyonu laboratuvarı uzmanları da katılıyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI: 75 ANIT, 12 KÜTÜPHANE VE ARŞİV ZARAR GÖRDÜ

İtalya Kültür Bakanlığı, bölgede 75 anıt, altı arkeolojik alan ile 12 kütüphane ve arşivin sellerde zarar gördüğünü açıkladı. Hasar alan kültür-sanat varlıklarının onarımı için ülke çapındaki devlet müzelerine girişte ek ücret alınacak.

Buna göre, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında müze biletlerine 1 euro zam yapılarak buradan elde edilen gelir restorasyon çalışmalarına ayrılacak.

Hükümetin bölge için onayladığı 2 milyar euro’luk yardım paketinde de afet bölgesinde vergi, kredi ve fatura ödemelerinin askıya alınması, işletme ve çalışanlara destek fonları yer alıyor. Evlerini kaybedenlere de 400-900 euro arası aylık kira yardımı açıklandı.