Pakistan’da Korkunç Patlama! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Arama kurtarma yetkilileri, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını belirtti. Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

RUHSATSIZ FABRİKAYMIŞ

Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi. Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.

Kaynak: AA