Arjantin'de Büyük Patlama! Alevler 20 Metreyi Aştı

Arjantin'de sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı patlamalar meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında alevler 20 metreyi aştı. İlk bilgilere göre 20 yaralı var.
Arjantin'in Ezeiza kentindeki Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen bir dizi patlama yaşandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.
YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR
Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirtirken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.
Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.
