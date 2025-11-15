Arjantin'de Büyük Patlama! Alevler 20 Metreyi Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arjantin'in Ezeiza kentindeki Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz belirlenemeyen bir dizi patlama yaşandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirtirken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA