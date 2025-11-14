Çin’deki 1500 Yıllık Yongqing Tapınağı'nda Yangın

Çin’in Jiangsu eyaletindeki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı’nda yer alan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı kullanması sonucu yangın çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentindeki, 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın içinde bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde önceki gün yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı belirlendi.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını açıklarken, yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını ifade edildi.

Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
Demokratlar Pandora'nın Kutusunu Açtı, Skandal Büyüyor! Epstein'le Tom Barrack'ın Yazışması Ortaya Çıktı Demokratlar Pandora'nın Kutusunu Açtı, Skandal Büyüyor!
İsrail Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Vuruyor İsrail Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Vuruyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktı Midye ve Kumpir Faciasında 4 Gözaltı! İşte Son Görüntüleri...
Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı
Kripto Devi COİNO'ya 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu! TMSF El Koydu, Gözaltılar Var Kripto Devine 'Kara Para' Operasyonu!
Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler
Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana Para Cezası