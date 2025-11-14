Şam'da Art Arda Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Şam'daki bölgelere yönelik hain saldırı, mobil bir platformdan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

Haberde, hafif yaralı bir kadının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi. Ajans daha önce geçtiği haberde, Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA