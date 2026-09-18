Pakistan’da Cuma Namazında Kanlı Saldırı: Cami Yakınındaki Patlamada 15 Ölü, 50’den Fazla Yaralı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı vaktinde bir emniyet yerleşkesi içindeki caminin yakınında meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 50'yi aşkın kişi yaralandı.

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Dünya gündemi Pakistan'dan gelen katliam haberiyle sarsıldı. Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.

15 ÖLÜ, 50'DEN FAZLA YARALI VAR

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

CAMİNİN DUVARI ÇÖKTÜ, SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

HASTANEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA-İHA

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