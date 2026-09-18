Filipinler'de Okul Katliamı: 6 Öğrenci Öldürüldü, Yaralılar Var
Filipinler'in güneyindeki bir lisede öğle saatlerinde düzenlenen kanlı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci ise ağır yaralandı.
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Dünya genelinde okul saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi.
Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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