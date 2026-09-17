İsveç'te Sol Blok Zaferi: Başbakan Ulf Kristersson İstifa Etti

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İskandinavya'nın en büyük ülkelerinden İsveç'te pazar günü gerçekleştirilen genel seçimler, ülkede siyasi dengelerin tamamen değişmesine yol açtı. Sandıktan çıkan kıl payı sonuçlar iktidardaki sağ bloku düşürürken, muhalefetteki sol koalisyonu zirveye taşıdı. Seçim sonuçlarının resmiyet kazanmaya başlamasıyla birlikte, ülkeyi yöneten sağ koalisyonun lideri Başbakan Ulf Kristersson’dan erken ve radikal bir hamle geldi. Kristersson, siyasi tıkanıklığı önlemek adına görevini bıraktığını duyurdu.

SOL BLOK PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU KIL PAYI YAKALADI

Seçmenlerin yoğun katılım gösterdiği parlamento seçimlerinde adeta bir sandalye savaşı yaşandı. Resmi sonuçlara göre, merkez sol partilerin oluşturduğu muhalefet bloku toplamda 176 sandalye kazanarak parlamentoda hükümet kuracak asgari çoğunluğu elde etti.

Başbakan Kristersson liderliğindeki iktidardaki sağ blok ise 173 sandalyede kalarak azınlığa düştü. Sadece 3 sandalye farkla gelen bu yenilgi, sağ koalisyon döneminin sonunu hazırladı.

'AFFIMI TALEP EDİYORUM'

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Başbakan Ulf Kristersson, ülkenin hükümetsiz kalmaması adına partilere uzlaşı çağrısında bulundu.

Kristersson, "Bir başbakanın güvenoyu alabilmesi ve yeni bir hükümetin kendi devlet bütçesine destek alabilmesi için artık parlamento partilerinin yapıcı ve açık bir tutum sergilemesi gerekecektir. Bu açmazların etrafından dolaşmak ve istikrarlı ile icraatçı bir hükümetin şartlarını oluşturmak için tüm partilerle görüşmelerin yürütülmesi gerekecektir" dedi.

Sürecin tıkanmaması gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Şimdi yeni bir hükümet kurma yolundaki sonraki adımlara öncülük edecek olan kişi Meclis Başkanı'dır. Bu sürecin derhal başlayabilmesi için başbakanlık görevimden affımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA