Pablo Picasso'nun sevgilisi ressam Françoise Gilot, hayatını kaybetti

Pablo Picasso'nun sevgilisi olarak da bilinen Fransız ressam ve yazar Françoise Gilot, 101 yaşında yaşamını yitirdi.

Pablo Picasso'nun sevgilisi ressam Françoise Gilot, hayatını kaybetti

Başarılı kariyeri ve ressam Pablo Picasso'yla çalkantılı ilişkisiyle tanınan Gilot'nun kızı Aurelia Engel, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

The New York Times'ın haberine göre, Engel, bir süredir kalp ve karaciğer rahatsızlıklarıyla mücadele eden annesinin, Manhattan'da bir hastanede öldüğünü söyledi.

Ayrıca, BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, döneminin en önemli sanatçıları arasında bulunan Gilot'nun ölümünün, sanat dünyası için büyük kayıp olduğunu dile getirdi.

Henüz 21 yaşında, kendisinden 40 yaş büyük ve evli olan Picasso'yla tanışan Gilot, beraber geçen yaklaşık on yılın ve iki çocuğun ardından ressamı terk etmişti.

Gilot'nun 1964 yılında yazdığı "Picasso ile Yaşamak" adlı biyografisi, zamanının en çok satan kitapları arasına girmişti.

İddialara göre, Picasso, Gilot'nun eserlerinin galerilerde sergilenmesinin önüne geçmeye çalışmıştı, ancak söz konusu eserler, günümüzde başta Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere birçok müzede sergileniyor.

Gilot, Picasso'yla ayrılığının ardından, ABD'ye taşınarak iki evlilik yapmış ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştı.

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