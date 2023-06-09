Kazakistan’da 30 bin hektar alan kül oldu: 3 kişi öldü

Kazakistan’ın Abay bölgesindeki Semey ormanında başlayan yangında 3 orman görevlisi hayatını kaybetti, 30 bin hektarlık alan küle döndü. Semey şehrinde acil durum ilan edildi.

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Kazakistan’da 30 bin hektar alan kül oldu: 3 kişi öldü

Kazakistan’ın Abay bölgesinde bulunan Semey ormanlık alanında dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin giderek yayılması nedeniyle bölgeye takviye itfaiye aracı ve helikopter gönderildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 30 bin hektarlık alanın yandığı belirtildi. Alevlere 600’den fazla personel, 68 araç ve 6 helikopterle müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise yangın bölgesinde 3 orman görevlisinin hayatını kaybettiği, kayıp 11 görevlinin ise arandığı duyuruldu. Semey Valiliğinden yapılan açıklamada ise şehirde acil durum ilan edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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