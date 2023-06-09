Mozambik'te 3,2 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Mozambik'te 3,2 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Mozambik'te nüfusun sadece yüzde 38'inin asgari gıda ihtiyacını karşılayabildiği tahmin ediliyor.

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Mozambik'te 3,2 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Mozambik Gıda ve Beslenme Güvenliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki gıda sorunuyla ilgili uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, ülkede 3,2 milyon kişinin kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gıda sorununun en fazla Cabo Delgado ve Zambezia bölgelerinde etkili olduğunun altı çizilen açıklamada, son aylardaki şiddetli fırtına ve sellerin sorunu körüklediği kaydedildi.

Son dönemde şiddetli fırtınaların yaşandığı Mozambik'te nüfusun sadece yüzde 38'inin asgari gıda ihtiyacını karşılayabildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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