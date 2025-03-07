Olimpik Sporcuyken Uyuşturucu Baronu Oldu! FBI Bulana Dev Ödül Verecek

Eski Olimpiyat snowboardcusuyken uluslararası bir uyuşturucu baronuna dönüşen ve çok sayıda suçtan aranan 43 yaşındaki Ryan Wedding için ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bir adım geldi. FBI, Wedding’in yakalanmasına yardımcı olacak bir bilgi paylaşanlara 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), uyuşturucu kaçakçılığıyla beraber birçok cinayetten de sorumlu olan Wedding’in, Meksika’daki Sinaloa kartelinin koruması altında olduğunu düşündüklerini bildirdi. FBI'ın ödül vaadiyle, Wedding'in yakalanma olasılığının çok artacağı belirtildi.

İLK OLARAK KOKAİN ALIRKEN YAKALANDI

2006 yılında Britanya Kolumbiyası'nda bir esrar üretim operasyonuyla ilgili bir arama kararında adı geçen ancak o dönem bir suçlamayla karşı karşıya kalmayan Ryan Wedding, 2010 yılında ABD’li bir hükümet ajanından kokain almaya çalışırken yakalanarak 4 yıl hapis cezası aldı. Bunun ardından zamanla en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılarından biri haline geldi. Wedding'in oluşturduğu suç örgütünün pek çok cinayet işlediği de açıklandı.

Kolombiya’dan alınan uyuşturucuları Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden Kanada’ya sevk eden Wedding ve Kanadalı ortağı Andrew Clark, yaptıklarına engel olarak gördükleri kişileri ortadan kaldırmak için kiralık katiller tutmakla da suçlandı.

Örgütün eylemleriyle ilgili 16 şüpheliden yalnızca Wedding ve bir başka kişi firari durumda. Wedding’in ortağı Andrew Clark, 8 Ekim 2024 tarihinde Meksika'da yakalandıktan sonra 27 Şubat’ta ABD'ye teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi