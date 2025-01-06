ABD'deki Saldırının Ardından Endişe Büyüyor: 'Akıllı Gözlükler' Toplum Güvenliği İçin Gizli Tehlike mi?

New Orleans'ta 31 Aralık’ta yeni yıl kutlamalarında gerçekleştirilen saldırıda, Fransız Mahallesi'ndeki eğlenen insanları hedef alınmış, 14 kişi hayatını kaybederken en az 35 kişi de yaralanmıştı. ABD yetkililerine göre bu saldırı, terör örgütü IŞİD'den ilham alınarak gerçekleştirildi.

FBI; saldırının faili Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıdan önceki aylarda Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrini iki kez ziyaret ettiğini bildirdi. Saldırganın, ayrıca şehri keşfederken ve saldırı sırasında Meta akıllı gözlükleri taktığı aktarıldı. Jabbar’ın 2023'te Mısır ve Kanada'ya da seyahat ettiği tespit edilirken, bu seyahatlerin saldırı planıyla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

META YORUM YAPMADI

New Orleans Saha Ofisinden Sorumlu FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil’e göre, Jabbar, geçen yıl 30 Ekim'de birkaç günlüğüne New Orleans'ta bir kiralık evde kaldı ve CCTV görüntülerinde, Fransız Mahallesi'nde bisikletle gezerken "Meta gözlükleri" taktığı görüldü. Yetkililer, Jabbar’ın, Yeni Yıl Günü'nde saldırıyı gerçekleştirirken de bir çift Meta akıllı gözlük taktığını ancak canlı yayın fonksiyonunu aktifleştirmediğini söyledi. Gözlükler saldırganın ölümünün ardından üzerinde bulundu.

Facebook'un ana şirketi Meta'nın bir sözcüsü ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

META GÖZLÜKLER NEDİR?

Dünyaca ünlü gözlük şirketi Ray-Ban ile iş birliği içinde üretilen Meta gözlükleri, sesli komutlar, düğmeler ve bazı basit hareketlerle kontrol edilebilen, yerleşik bir kameraya, hoparlörlere ve yapay zekaya sahip çerçevelerdir. Müzik dinlemek veya Meta'nın yapay zeka asistanıyla etkileşime girmek gibi bazı işlevler, cihazın telefonla eşleştirilmesi ya da internet erişimine sahip olması gerektiğini gerektirir. Bu giyilebilir cihaz, bazı geçmiş endüstri girişimlerinin aksine lensine entegre bir ekran bulundurmaz.

Gözlüklerin ana satış noktalarından biri, yerleşik kamerayı kullanarak görüntü ve video yakalama yeteneği, ardından bu dosyaların Meta'nın uyumlu sosyal medya platformları olan Instagram veya Facebook'a yüklenebilmesidir. Buna göre sadece bahsi geçen sosyal platformları üzerinden canlı yayın yapılabilir.

Gözlükler, sesli ve görüntülü aramalar yapmak, insanlara mesaj göndermek veya müzik dinlemek için de kullanılabilir.

TOPLUM İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

ABD’nin Forbes dergisinin 3 Ekim 2024’te yayınladığı bir haberine göre, Harvard Üniversitesi'nden iki öğrenci, Meta gözlüklerini bir yüz tanıma sistemiyle bağlayarak, “kamusal alandaki yabancıları anında tanımlayabilen, kişisel bilgilerini bulabilen ve onlara yaklaşarak güvenlerini kazanabilen bir sistem” geliştirdi. Bu sistem, "I-XRAY" olarak adlandıran öğrenciler, canlı testlerde insanların “telefon numaraları, adresler ve hatta sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel bilgilerini elde etme” konusunda endişe verici gücünü sergiledi.

Harvard’lı öğrencilerden biri olan AnhPhu Nguyen, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir tanıtım videosunda, şunları söyledi:

"Gözlüklerden gelen videoyu doğrudan Instagram'a aktarıyoruz ve bir bilgisayar programı bu akışı izliyor. Birinin yüzüne baktığımızda bunu tespit etmek için yapay zeka kullanıyoruz, sonra interneti tarayarak o kişiye ait daha fazla fotoğraf buluyoruz. Son olarak, çevrimiçi makaleler ve seçmen kayıt veri tabanları gibi veri kaynaklarını kullanarak adlarını, telefon numaralarını, ev adreslerini ve akrabalarının isimlerini buluyoruz."

ABD'li siber güvenlik uzmanları, insanların kişisel bilgilerine çok kolay bir şekilde erişilebilmesi nedeniyle bu durumu, insanların özel hayatına müdahale edilmesi ve kişisel verilerin korunması açısından "endişe verici" olarak yorumladı. Ayrıca uzamanlar, gözlüklerin mekanların fotoğrafını çekmesi, keşif için kullanılması ve kayıt yapabilmesi açısından da New Orleans'ta olduğu gibi terör saldırıları başta olmak üzere her türlü saldırı için kullanabileceği şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA