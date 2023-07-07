OceanGate, tüm faaliyetlerini durdurdu

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi. Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü. Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu. ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.