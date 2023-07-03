Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı

Titanik enkazına yaptığı yolculukta yüksek basınç nedeniyle patlayan ve 5 kişiye mezar olan Titan’da yolcuların yolculuk öncesi ve esnasında ne yaptığı ortaya çıktı.

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Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı - Resim: 1

İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, denizaltındaki 5 kişi son anlarında denizdeki canlılarını en sevdikleri müzikler eşliğinde seyrettiler.

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Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı - Resim: 2

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden önce heyecandan titrediğini ifade ederek kendisine, "Aman tanrım, bu çok havalı" dediğini aktardı.

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Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı - Resim: 3

Dalıştan önce yolculara hafif beslenmeleri tembih edildi. Öte yandan kalın çoraplar ve şapka takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Atlantik Okyanusu'nun serin sularına karşı önlem almak istenmişti.

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Titanik enkazına ulaşamadan patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı - Resim: 4

Denizaltında tuvaletin olmadığı bildirilirken yolcuların bir perdenin arkasındaki şişelere ihtiyaçlarını giderdikleri biliniyor. OceanGate yolcuları en sevdikleri müzikleri bluetooth hoparlör aracılığıyla çalmaları için telefonlarına yüklemişlerdi.

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