Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı
Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına yaptığı dalışın ardından kaybolan ve patladığı ortaya çıkan 'Titan' denizaltısı 5 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından okyanus tabanında arama çalışmaları yapıldı. Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar karaya çıkarıldı.
18 Haziran'da Titanik'in enkazına turistik gezi düzenlerken içe doğru patlayarak batan OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı. Denizaltıya ait parçaların bir kısmı karaya çıkarıldı.
MUŞAMBALARLA KAPLADILAR
Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.
SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK
Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanıyor.