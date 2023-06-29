Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı

Atlantik Okyanusu'nda Titanik enkazına yaptığı dalışın ardından kaybolan ve patladığı ortaya çıkan 'Titan' denizaltısı 5 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından okyanus tabanında arama çalışmaları yapıldı. Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar karaya çıkarıldı.

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı - Resim: 1

18 Haziran'da Titanik'in enkazına turistik gezi düzenlerken içe doğru patlayarak batan OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının enkazına ulaşıldı. Denizaltıya ait parçaların bir kısmı karaya çıkarıldı.

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı - Resim: 2

MUŞAMBALARLA KAPLADILAR

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları dikkat çekti.

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı - Resim: 3

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: İşte 5 kişiye mezar olan Titan Denizaltı'nın karaya çıkarılan enkazı - Resim: 4

SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK

Uzaktan kumandalı araçlarla yapılan çalışmaların ardından Titan'a ait parçalar Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Enkaz parçaları Newfoundland, St. John's ve Labrador limanlarında toplanıyor.

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