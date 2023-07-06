OceanGate'in tüm faaliyetleri askıya alındı

OceanGate şirketine ait Titan denizaltısı patlayarak batmasının ve 5 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, şirket tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

OceanGate'in tüm faaliyetleri askıya alındı

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketiyle ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ASKIYA ALINDI

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Almanya'da şirket iflasları haziranda 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı Almanya'da şirket iflasları haziranda 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan aşçılık sırrı Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan aşçılık sırrı
Nükleer felaketin ayak sesleri Türkiye'nin yanı başında! Kanser, tarım, su kaynakları... "Bu afetin etkisini azaltmak çok zor" Kanser, tarım, su kaynakları... "Bu afetin etkisini azaltmak çok zor"
Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun
Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti
MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?
Ehliyet alacaklar dikkat: Sürücü kursu fiyatları da zamlanıyor Ehliyet alacaklar dikkat: Sürücü kursu fiyatları da zamlanıyor
Ellerini kabloyla bağladı, dehşeti yaşattı: 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı: İşte kan donduran konuşma