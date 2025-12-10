Norveç’te Sır Kayıp: Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Machado’dan Haber Yok!

Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, Norveç’teki kritik tören öncesi ortadan kayboldu. Komite, Venezuelalı ismin nerede olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını açıklarken söylentiler giderek artıyor.

Norveç’te Sır Kayıp: Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Machado’dan Haber Yok!
Norveç’te salı günü yapılması planlanan basın toplantısı, Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado’nun nerede olduğunun bilinmemesi nedeniyle son anda iptal edildi. Nobel töreni öncesi kamuoyunun karşısına çıkması beklenen Venezuela muhalif lideri hakkında günlerdir net bir bilgi paylaşılmadı.

‘NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ’

Norveçli yetkililer, Machado’nun Oslo’ya gelip gelmeyeceğine dair “herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını” belirtirken, Nobel Komitesi de katılımının “net olmadığını” açıkladı. Muhalif liderin Oslo’da görüntülenmesi durumunda, ocak ayından bu yana ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış olacağı ifade ediliyordu.

EN SON CARACAS’TA GÖRÜNTÜLENDİ

10 Ekim’de Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Machado, Venezuela’da demokratik düzenin yeniden tesisi için verdiğini söylediği mücadeleyle tanınıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “ülkeyi otoriterliğe sürüklemekle” suçlayan Machado, Ağustos 2024’ten bu yana görünür olmamış; son kez ocak ayında Caracas’taki bir protestoda görüntülenmişti.

‘KAÇAK’ STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Venezuela yönetimi ise Machado’nun olası yurtdışı hareketliliğine karşı baskıyı artırdı. Başsavcı Tarek William Saab, muhalif liderin Norveç’e gitmesi halinde “kaçak” sayılacağını söyledi ve terörizm, komplo ile nefret kışkırtıcılığı suçlamaları yöneltti. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun “bilgimiz yok” açıklaması ise belirsizliği daha da büyüttü.

‘CİDDİ RİSK BARINDIRIYOR’

Uzmanlara göre Machado’nun Oslo’ya gidip gitmemesi, törenin ötesinde Venezuela’daki siyasi dengeleri etkiliyor. Georgetown Üniversitesi’nden Michael Shifter, muhalif liderin olası bir sürgünde etkisini sürdürmesinin zor olacağını, buna karşılık ülkesine dönmesinin “ciddi risk” taşıdığını belirtiyor.

