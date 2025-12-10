Fas'ta İki Bina Çöktü! Çok Sayıda Ölü Var

Fas'ın Fes kentinde iki bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. En az 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Fes Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mustakbel Mahallesi'nde 8 ailenin ikamet ettiği bitişik nizamdaki iki binanın salı gecesi çöktüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerel yetkililerin, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olası tehlikelere karşı çöken binaların çevresinin emniyete alındığı ve komşu evlerde yaşayanların tahliye edildiği kaydedildi.

Binaların çökme nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

