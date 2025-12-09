Suriye'de Patlama! Şam'da Korkutan Sesler

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın kaynağının araştırıldığı belirtildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı. Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

