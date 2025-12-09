Suriye'de Patlama! Şam'da Korkutan Sesler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı. Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA