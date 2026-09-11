Norveç Sarayında İkinci Yas: Kral Harald’ın Ardından Prenses Astrid de Hayatını Kaybetti

Norveç Kralı V. Harald'ın 28 Ağustos'taki vefatının ardından, kraliyet görevlerini uzun yıllar başarıyla sürdüren 94 yaşındaki ablası Prenses Astrid'in de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Son Güncelleme:
Norveç Sarayında İkinci Yas: Kral Harald’ın Ardından Prenses Astrid de Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Norveç Kraliyet Sarayı, kısa süre arayla ikinci kez büyük bir yas dalgasıyla sarsıldı. Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, "Prenses Astrid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

KARDEŞİNİN CENAZESİNDEN 2 GÜN SONRA

Kral V. Harald'ın 28 Ağustos'taki vefatının ardından ablası Prenses Astrid'in de yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Prenses'in 9 Eylül'de kardeşi için başkent Oslo'da düzenlenen cenaze törenine katıldığı anımsatıldı.

22 YAŞINDA ÜLKENİN 'FIRST LADY'Sİ OLMUŞTU

Norveç'te 1932'de dünyaya gelen Prenses Astrid, annesi Martha'nın 1954'te vefat etmesi üzerine 22 yaşında ülkenin "First Lady"si olmuştu. Prenses Astrid, abisi Harald 1968'de evlenene kadar 14 yıl "First Lady" olarak görev yapmış, takip eden yıllarda da kraliyet görevlerini yerine getirmişti. Norveç Kralı V. Harald, 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya gelmiş ve babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı almıştı.

Norveç Kralı V. Harald Hayatını KaybettiNorveç Kralı V. Harald Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Norveç
Son Güncelleme:
Okyanusta Hareketlilik: Doğu Timor’da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Okyanusta Hareketlilik, 5,9'luk Deprem Meydana Geldi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD'de Enflasyon Verileri Açıklandı ABD'de Enflasyon Verileri Açıklandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı Okulları Kana Bulayacaklardı
İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar!
Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme: Bugün Yapılacak Feth-i Kabir İşlemi İptal Edildi Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme
Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İmamoğlu’nun Şadi Yazıcı Davasında Yeni Perde: Hapis Cezası ve Siyasi Yasak İmamoğlu’na Hapis Cezası ve Siyasi Yasak