Okyanusta Hareketlilik: Doğu Timor’da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan ve dünyada sismik hareketliliğin en yoğun olduğu bölgede yeni bir sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, Doğu Timor'da merkez üssü Lospalos'un 253 kilometre kuzeydoğu açıkları olan bir deprem oldu. Büyüklüğü 5,9 olarak belirlenen depremin 111,8 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. Öte yandan Endonezya Jeofizik Ajansı depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Depreme ilişkin henüz "tsunami" uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bilgisi de paylaşılmadı.

Kaynak: AA