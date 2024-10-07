Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2024 Nobel Tıp Ödülü'nü, mikrorna çalışmalarındaki başarılarıyla ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun kazandı.

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Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri bugün belli oldu. Ödül, bu yıl mikroRNA’nın keşfi ve gen düzenlemesi çalışmalarından dolayı ABD’li Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a verildi.

Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu - Resim : 1

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD’li bilim insanı Drew Weissman’a verilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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