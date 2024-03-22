Nijerya'da silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Gece saatlerinde Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Madaka bölgesine gelen motosikletli silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, saldırıda aralarında bölge şefinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kaçırıldı. En az 50 evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasp edildi.

Bu arada, Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırılar nedeniyle polis ve ordunun işbirliğinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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