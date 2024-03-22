42 aslan ve 20 fil öldürmüştü: 30 yıl hapse mahkum edildi
Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcıya 30 yıl hapis cezası verildi.
Mozambik Ulusal Radyosunun haberine göre, başkent Maputo'da, kaçak avcı Chabane Assuba hakkındaki dava görüldü.
Yargılama sonucu 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı avlamakla suçlanan Assuba, 30 yıl hapse mahkum edildi.
Assuba'ya ayrıca kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından para cezası kesildi.
Güvenlik güçlerince Aralık 2022'de Assuba'nın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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