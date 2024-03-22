RSF, Beyrut’ta basın özgürlüğü merkezi kurdu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze'deki savaştan etkilenen bölgedeki gazetecilere destek olmak amacıyla 21 Mart'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir basın özgürlüğü merkezinin açılışını gerçekleştiriyor. Rusya'nın 2022’de ülkeyi işgal etmesinden sonra Ukrayna'da iki merkezin açılmasının ardından devreye giren RSF'nin bu girişimi, kuruluşun haber profesyonellerinin karşılaştıkları özel zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma konusundaki süregelen kararlılığını vurguluyor.

İnternet erişimiyle donatılan ve Orta Doğu'da medya için bölgesel bir kesişme yeri olan Beyrut'taki merkez, dileyen haberciler için burada çalışma olanağı sunuyor. RSF ve yerel partner örgütleri, özellikle Filistin'e seyahat etmek isteyenlere fiziksel ve dijital güvenlik konusunda eğitim verecek.

Psikolojik destek ve hukuki yardıma erişimin yanı sıra tehlikeli bölgelere yönelik olarak koruyucu ekipman (kurşun geçirmez yelekler, kasklar, ilk yardım kitleri, vb.) da sağlanacak.

“FİLİSTİNLİ GAZETECİLİĞİ DESTEKLEMEK ACİLİYET ARZ EDİYOR”

RSF Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent, merkez açılışının önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini ifade etti.

Vincent, “Gazze'deki savaştan etkilenen Orta Doğu bölgesinde Filistinli gazeteciliği ve habere erişim hakkını desteklemek aciliyet arz ediyor. RSF, savaş bağlamında iki basın özgürlüğü merkezi açtığı Ukrayna'daki deneyiminden yola çıkarak, Beyrut'ta habercilere adanmış bölgesel bir kabul merkezinin açılışını yapıyor. Bu merkez, bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğini güçlendirmek ve basın özgürlüğünü savunmak için gerekli alan ve hizmetleri sağlayacaktır” dedi.

Söz konusu bölgesel basın özgürlüğü merkezi, RSF’nin 7 Ekim’de savaşın patlak vermesinden bu yana bölgedeki gazetecilerle yürüttüğü çalışmaların bir devamı niteliğindedir. RSF, Gazze’deki yerel ortağı Arab Reporters for Investigative Journalism'in (ARIJ) yardımıyla gazeteciler için çalışma alanları kurdu ve Gazzeli muhabirlere profesyonel ekipman ve temel ihtiyaç malzemeleri sağladı.

RSF, Beyrut'ta bir basın özgürlüğü merkezi kurmak için Lübnan ve Arap dünyasında basın ve kültür özgürlüğü için çalışan ve uzun süredir ortağı olan Samir Kassir Vakfı ile ortaklık kurdu. RSF, mümkün olduğunca çok sayıda gazeteciye ulaşabilmek için bölgedeki yerel ortağı ARIJ ve Ramallah merkezli kadın gazeteciler örgütü Filastinyat gibi kuruluşların desteğinden de yararlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem