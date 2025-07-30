Nijerya’da Hemşirelerden 7 Günlük Grev Kararı!

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Nijerya Hemşireler ve Ebeler Ulusal Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümete 14 Temmuz’da sunulan taleplere yanıt verilmemesi nedeniyle grev kararının alındığı belirtildi. Sendika, verilen 15 günlük sürede somut bir adım atılmaması üzerine bu kararı hayata geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, grevin ülke çapındaki tüm federal sağlık kuruluşlarında hizmetlerin tamamen durdurulmasını kapsadığı ve tüm hemşirelerin bu sürece eksiksiz katılım göstermesinin beklendiği ifade edildi.

5 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanan grev boyunca kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Üyelerimiz hastane hizmetlerinin yüzde 60 ila 70’ini üstlenmektedir. Bu nedenle daha iyi çalışma koşulları, adil ücretlendirme ve mesleki katkılarının tanınmasını talep etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Çalışma Bakanı Muhammadu Dingyadi, düzenlediği basın toplantısında, hemşirelere grevi askıya almaları çağrısında bulunarak, bunun uyuşmazlıklara en iyi çözüm olmadığını söyledi.

Dingyadi, hükümet hemşirelerin endişelerini gidermek için çalışmaya devam ederken, birliğe diyaloğu benimsemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA