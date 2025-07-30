Olimpiyat Şampiyonundan Acı Haber: Cansız Bedeni Günler Sonra Bulundu
Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Karakurum dağlarında tırmanış yaptığı sırada kaybolmasının ardından cansız halde bulundu.
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Olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier, Pakistan’daki Karakurum dağlarında tırmanış yaptığı sırada geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybetti.
31 yaşındaki sporcu, 28 Temmuz Pazartesi günü 5 bin 700 metre yüksekliğindeki bölgede, düşen bir kaya nedeniyle yaralandıktan sonra kaybolmuş, tırmanış sırasında yanında bulunan ortağı Marina Eva ise acil yardım talebinde bulunmasının ardından bulunarak güvenli bir alana alınmıştı.
Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmasının ardından ünlü sporcunun cansız bedeni bulundu.
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