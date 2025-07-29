Efsane Sporcudan Acı Haber

Chicago Cubs’ın efsaneleri arasında yer alan ikinci kaleci Ryne Sandberg'den acı haber geldi. Efsane sporcu 65 yaşında hayatını kaybetti.

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Efsane Sporcudan Acı Haber
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Uzun yıllar Chicago Cubs’ta ikinci kaleci olarak forma giyen efsane sporcu Ryne Sandberg’den acı haber geldi. Sandberg’in 65 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ünlü sporcunun Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirilirken, Sandberg’in ailesi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda acı kaybı doğruladı.

Söz konusu paylaşımda, "Yüreklerimiz derinden acıyarak, Ryne'ın bu gece evinin rahatlığında hayata veda ettiğini duyuruyoruz. Ryne, sevgi dolu eşi Margaret, çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor zamanlarda gösterdiğiniz tüm güzel sözler, destek ve sevgi için teşekkür ederiz. Ryne sonsuza dek kalbimizde olacak." İfadelerine yer verildi.

Cubs Yönetim Kurulu Başkanı Tom Ricketts da yaptığı açıklamada, "Ryne Sandberg, Chicago Cubs taraftarlarının bir neslinin kahramanıydı ve bu tarihi kulübün yaklaşık 150 yılındaki en iyi oyunculardan biri olarak hatırlanacak. Oyuna olan bağlılığı ve saygısı, yılmayan dürüstlüğü, cesareti, mücadeleciliği ve rekabetçi ateşi kariyerinin ayırt edici özellikleriydi" ifadelerini kullandı.

Ryne Sandberg, uzun süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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