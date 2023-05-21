New York'ta bir komedi kulübünden çıplak stand-up gösterisi

ABD’nin New York şehrinde bir komedi kulübü, insanların genelde çekindiği iki durumu bir araya getirerek çıplak stand-up gösterileri düzenliyor. 

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New York'ta bir komedi kulübünden çıplak stand-up gösterisi

The New York Times’da yer alan habere göre, New York’ta bulunan “Çıplak Komedi Kulübü”, sahneye çıkan komedyenin ve isteyen izleyicilerin çıplak bir şekilde iki saatlik gösterilere katıldığı bir etkinlik sunuyor.

Çıplak Komedi Kulübü fikrinin sahibi komedyen Bill Procida, sunduğu ilginç deneyime ilginin yüksek olduğunu, ayda iki gece yapılan gösterilerin biletlerinin tükendiğini söyledi. Sahneye farklı bedenlerde komedyenlerin çıktığını anlatan Procida, stand up gösterisinin “erotik” bir havası olmadığını söyledi.

Sahneye çıkan komedyenlerden Carolyn Bergier “Bu bir insanın olabileceği en kırılgan hali” dedi.
Komedi kulübüne giden izleyicilerin de bazıları çıplak olmayı tercih edebiliyor.

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