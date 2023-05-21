Rusya ele geçirdiğini açıklamıştı: Zelenski cephesinden 'Bahmut' açıklaması

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Nykyforov, “Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Bakhmut ile ilgili sorulara verdiği cevaplara gelince. Muhabirin sorusu, Rusya’nın Bahmut’u ele geçirdiğiyle ilgiliydi. Başkan Zelenski, bu soruya ‘Bence hayır’ yanıtını verdi. Böyle Başkan, Bahmut'un ele geçirildiğini reddetti” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahmut ile ilgili yayınladığı ve askerleri tebrik ettiği mesajında, “Artyomovsk'u (Sovyet dönemi Bahmut’a verilen isim) kurtarma operasyonunun tamamlanması dolayısıyla Wagner birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ederim. Tüm seçkin kişilere devlet ödülleri takdim edilecektir” demişti.